جوش غرايسين يحاول الإنتحار ويترك رسالة وداع

يخضع المغني Josh Gracin نجم برنامج American Idol لجلسات طارئة لدى طبيب نفسي مختص لأن المحكمة فرضت عليه هذا الأمر، بعد العثور معه على رسالة وداع كان سيتركها لأهله ويقدم على الإنتحار.

وأكدت تقارير الشرطة أن Gracin البالغ من العمر 33 عاماً، هو الآن بصحة جيدة لكنه بحاجة لمعالجة نفسية، حيث أن فكرة الإنتحار لا تراود إلا الأشخاص الذين يعانون مشكلة أو نقص ما.

وبعد الإطلاع على الرسالة، نجد أن مشاكل عائلية وزوجية هي التي دفعت النجم Josh إلى محاولة إنهاء حياته، وقد جاء فيها: أحببتها على مدى 17 عاماً وإقترفت الكثير من الأخطاء لكنني إعترفت بها..

وفي ختام الرسالة، كتب: تذكروني دائماً وصلّوا لعائلتي كي تتمكن من متابعة هذه الحياة من دوني.. إلى اللقاء.

يشار إلى أن Josh Gracin شارك في الموسم الثاني من برنامج المواهب American Idol عام 2003، ووصل إلى نهائيات البرنامج كما إحتل المركز الرابع.

Gracin تزوج من حبيبته Ann Marie عام 2011 بعد علاقة حب قوية جمعتهما، ولديهما الآن 3 طفلات هن Briana Marie Gracin و Gabriella Ann Gracin و Isabella Sophia Gracin.

نجوم حاولوا الإنتحار ولكن