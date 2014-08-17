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طليق شيرين يتدخل لحل أزمتها مع شريف منير

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طليق شيرين يتدخل لحل أزمتها مع شريف منير طليق شيرين يتدخل لحل أزمتها مع شريف منير

الأحد 17-08-2014 16:51

تعقيباً على قرار إحالة عبد الوهاب إلى إحدى محاكم الجنايات المصرية بتهمة إتلاف منزل جارها الفنان شريف منير، رفض هذا الأخير التعليق موضحاً لـ"سيدتي نت" أن الأمر الآن في يد النيابة والقضاء، وأنه لا يجدي أن يتحدث فيه.
من ناحية أخرى حاولنا الاتصال كثيراً بشيرين إلا أنها قامت بإغلاق هاتفها، لكن علمنا من مصادر مقرّبة من الفنانة أن طليقها الموزع الموسيقي محمد مصطفى يحاول التدخل لحل الأزمة، لأن شيرين لجأت إليه كونه صديقها ووالد ابنتيها مريم وهنا.

وعمّا تردّد حول منع شيرين من الغناء، قالت إحدى المصادر في نقابة الموسيقيين، أن شيرين لم يتم إيقافها عن الغناء على الإطلاق، لأن النقابة ليس من حقها في الأساس أن تقبل على ذلك سوى في حالتين فقط: وهما أن يكون الفنان ارتكب فعل فاضح مخل بالشرف، أو ارتكب شيء يخلّ بقواعده المهنية.
وأوضح المصدر أن النقابة من الممكن أن تتدخل لكن بشكل شخصي بعيداً عن العمل.

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سيدتي

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