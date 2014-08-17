هوس الـ selfie يصيب النجوم الأتراك

عمان- سميرة حسنين

انتشرت ظاهرة صور الـ selfie في العالم كله بعد إنطلاقها من الغرب على مستوى عالمي أكبر وأوسع، وبعد أن أصبحت الموضة المفضلة لنجوم الغرب في أهم مناسباتهم الخاصة والعامة،انتقلت عدواها بقوة وسرعة إلى حكامهم ورؤسائهم ورجال السياسة والمال في العالم كله،واعتمدها أيضاً وأحبها نجوم العالم العربي خاصةً النشطين منهم على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" و"أنستغرام"،وأصاب هوس الـ selfie بالجملة النجوم الأتراك الكبار والشباب خاصةً النجمات الشابات منهنّ اللواتي ينشطن بقوة على موقعيّ "تويتر" و"أنستغرام"،ووجدن في السيلفي وسيلة جيدة ورائعة لتسجيل أجمل لحظاتهنّ السعيدة مع عائلاتهنّ وزملائهنّ الفنانين في أعمالهنّ الجديدة والناجزة. وكل صورة selfie لها دلالاتها العاطفية ومعانيها الفنية والإنسانية لديهم. وباتت صورة الـ selfie حسب وصف بعض الإختصاصيين النفسيين تكشف طبيعة صاحبها وهويته النفسية،وتكشف ميله للبساطة وللمرح وحقيقة إحساسه بشركائه بصورة الـ selfie الآنية التي تؤخذ عادةً بشكل فجائي وعفوي غير مقصود أو متعمد. فتكشف طبيعة الفنان الخفية الخاصة كإنسان خلف كاميرا السينما والتلفزيون بعين نفسه، وبمرآة إحساسه دون رتوش بلقطة سريعة حقيقية لا زيف فيها ولا "فوتوشوب".