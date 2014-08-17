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لعبة «تحدي الماء المثلج» تنتشر.. و«أوباما» يرفض المشاركة

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شهدت لعبة «تحدي الماء المثلج» التي كان مؤسس «فيس بوك» مارك زوكربيرج، أبرز المشاركين فيها، زخما متناميا بانضمام نجوم المجتمع ورجال الأعمال ومشاهير المجتمع الأمريكي إليها، إلا أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، رفض المشاركة وتلبية دعوة إيثل كينيدي له، لكن المتحدث باسم البيت الأبيض إيريك شولتز أوضح أنّ الرئيس سيساهم ماديا في الحملة.

وتتلخص اللعبة في سكب دلو ماء مثلّج على الرأس ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوة صديق للقيام بنفس الأمر.

والرسالة المرغوب بها هي دعم قضية شخصية أو عامة. وهذا العام وقع الاختيار على لاعب كرة القدم الأمريكية بيتر فريتس الذي يعاني من مرض نادر، لتحشد حملة سكب دلاء المياه المثلجة الأموال الكافية لتنمية البحوث اللازمة للقضاء على مرضه.

وكان مؤسس «فيس بوك»، مارك زوكربيرج، من أبرز المشاركين في الحملة حيث نشر مقطعا على صفحته الرسمية وهو يسكب الدلو ومن ثمّ يوجه دعوة لمؤسس مايكروسوفت، بيل جيتس للقيام بذلك.

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