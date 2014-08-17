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أبو تريكة يعتذر عن عدم تلبية دعوة بابا الفاتيكان

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أبو تريكة يعتذر عن عدم تلبية دعوة بابا الفاتيكان أبو تريكة يعتذر عن عدم تلبية دعوة بابا الفاتيكان

اعتذر محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب المعتزل، عن عدم تلبية دعوة فرانسيس الأول بابا الفاتيكان لخوض مباراة ودية دولية من أجل السلام، لانشغاله ببعض الأمور الخاصة.

وقال حازم الحديدي مدير أعمال الماجيكو لـFilGoal.com:" أبو تريكة اعتذر لانشغاله ببعض الأمور الخاصة."

ووجه بابا الفاتيكان دعوته للاعبين على رأسهم أبو تريكة ووائل جمعة من كل الأديان للمباراة التي ستقام في الأول من سبتمبر على ملعب الأولمبيكو في روما للمشاركة في المباراة.

ودعا أيضا بابا الفاتيكان اللاعب الإسرائيلي يوسي بن لاعب مكابي حيفا الحالي والذي لعب في صفوف تشيلسي وأرسنال وليفربول سابقا.

ومن المنتظر أن يشارك نجوم أخرين في المباراة مثل رونالدينيو وزانيتي ونيمار وروبرتو باجيو.

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