بالفيديو و الصور.. تظاهر العاملون بالجامعة العمالية بسبب عدم صرف رواتبهم

نظم صباح اليوم العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية و الجامعة العمالية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر وقفة احتجاجية بالقاعة الخاصة للجامعة، بسبب توقف صرف مرتباتهم الشهرية، بالأضافة الى تأخر سداد التأمينات الأجتماعية الخاصة بالعاملين .

وطالب العاملين بالمؤسسة و الجامعة العمالية، بتعيين مدير عام للمؤسسة من خارجها له استقلالية في اتخاذ القرار و إقالة جميع القيادات العليا المتسببة فى الأنهيار الأداري، و تشغيل الموارد الأساسية للجامعة لزيادة الدخل و ضمان و ثبات مرتبات العاملين في ميعاد ثابت شهري .

المراسل: عمر عبدالناصر-أحمد سامح

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