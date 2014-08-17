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بالفيديو و الصور.. تظاهر العاملون بالجامعة العمالية بسبب عدم صرف رواتبهم

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بالفيديو و الصور.. تظاهر العاملون بالجامعة العمالية بسبب عدم صرف رواتبهم بالفيديو و الصور.. تظاهر العاملون بالجامعة العمالية بسبب عدم صرف رواتبهم

 

العاملون بالجامعة العمالية

نظم صباح اليوم العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية و الجامعة العمالية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال وقفة احتجاجية بالقاعة الخاصة للجامعة، بسبب توقف صرف مرتباتهم الشهرية، بالأضافة الى تأخر سداد التأمينات الأجتماعية الخاصة بالعاملين .

وطالب العاملين بالمؤسسة و الجامعة العمالية، بتعيين مدير عام للمؤسسة من خارجها له استقلالية في اتخاذ القرار و إقالة جميع القيادات العليا المتسببة فى الأنهيار الأداري، و تشغيل الموارد الأساسية للجامعة لزيادة الدخل و ضمان و ثبات مرتبات العاملين في ميعاد ثابت شهري .

المراسل: عمر عبدالناصر-أحمد سامح 

 

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