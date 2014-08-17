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تأجيل محاكمة «حبارة» و34 أخرين فى فضية مذبحة رفح الثانية لـ18 أغسطس

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تأجيل محاكمة «حبارة» و34 أخرين فى فضية مذبحة رفح الثانية لـ18 أغسطس تأجيل محاكمة «حبارة» و34 أخرين فى فضية مذبحة رفح الثانية لـ18 أغسطس

عادل حبارة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد فهمى، نظر قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهماً من خلية “الأنصار والمهاجرين”، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ “مذبحة رفح الثانية”، لجلسة 18 أغسطس بجلسة مسائية لسماع شهود الإثبات، وضبط وإحضار السيد مصلحى أحد شهود الإثبات، وعرض المتهم الـ 12 على لجنة طبية .

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشاريين عبد الشافى السيد عثمان وحماده السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد .

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم قتل 25 شهيداً من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخر، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

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