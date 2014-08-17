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نفوق ماشية «معيلات الغربية» بعد ساعة من تسليمها

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نفوق ماشية «معيلات الغربية» بعد ساعة من تسليمها نفوق ماشية «معيلات الغربية» بعد ساعة من تسليمها

سيطرت حالة من الغضب والاستياء على أهالى قرية شبراقاص بالسنطة بعد نفوق أعداد كبيرة من رؤوس الماشية التى تم تسليمها أمس السبت لـ160 امرأة معيلة بعد استلامها بساعة، بعد نقلها موثوقة الأقدام على سيارات نقل من قرية المعتمدية بمركز المحلة إلى الوحدة المحلية للقرية. وطالب الأهالى مديرية الطب البيطرى بعمل محضر إثبات حالة وإخطار المحافظة وعمل محاضر شرطة بسبب نفوق رؤوس الماشية فور وصولها إلى القرية، وأحضر مجلس مدينة السنطة لوادر لنقل الماشية النافقة تمهيدا لدفنها بالمدافن الصحية. وكان المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة السنطة قد قام أمس السبت بتسليم 160 جاموسة لـ160 امرأة معيلة بمركز ومدينة السنطة، وذلك لرفع العبء عن المرأة المعيلة بحضور اللواء محمد نعيم محافظ الغربية.

 

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