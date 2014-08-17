زوجة روبن ويليامز تكشف حقائق هامة وجديدة حول إنتحاره

بعد إنتشار وتداول الكثير من الأخبار والفرضيات المختلفة حول إنتحار الممثل العالمي Robin Williams، خرجت زوجته Susan Schneider عن صمتها، وأصدرت بياناً يظهر بعض الحقائق الهامة المتعلقة برحيل زوجها النجم.

Schneider كشفت أنه تم تشخيص إصابة Williams منذ فترة بمرض الزهايمر، كما عانى في الآونة الأخيرة إضطرابات وأزمات نفسية بالغة، لكنه حاول التكتم على وضعه قدر الإمكان لأنه لم يشأ أن يراه الجمهور والإعلام بصورة مختلفة عن التي إعتادوا عليها.

وجاء في البيان حرفياً: "Robin Williams فنى الجزء الأكبر من حياته لمساعدة الآخرين وإسعاد الملايين من خلال الأفلام والمسرحيات الكوميدية التي قدمها.. همّه الأكبر كان نزع الخوف من قلوب كل متتبعيه".

"بعد رحيله، أكثر ما وجدنا فيه تعزية لأنفسنا هو محبة الجميع له وحزنهم على غيابه. إرثه العظيم إلى جانب أبنائه الـ 3، هو البهجة التي منحها لجمهوره طوال مسيرته الفنية، خصوصاً الذين عانوا صراعات داخلية شخصية".

"رصانة Williams ظهرت بشكل واضح حين واجه مشاكله وكآبته وعوارض مرض الزهايمر بشجاعة كبيرة، من دون أن يظهر ذلك في العلن".

وفي ختام بيانها، تمنّت Susan Schneider أن يكون رحيل Robin المأساوي عبرة للآخرين، مشددة على أن كل شخص يجب أن يتحلّى بالقوّة الكافية ليساعد نفسه على مواجهة أزماته والعقبات التي تواجهه، كي يتمكن من التغلب على مخاوفه وتخطيها.

يذكر أن النجم الكوميدي Robin Williams الذي تم تكريمه من قبل مهرجان Emmy Awards، فارق الحياة يوم الإثنين الماضي، وقد عثرت الشرطة على جثته داخل منزله في كاليفورنيا، ممّا شكّل صدمة لباقي النجوم الذين ودعوه بعبارات مؤثرة.

وخلال الأسبوع القادم، تخطط عائلة الراحل لإقامة حفل وداع رسمي في سان فرنسيسكو، سيحضره الأهل والاصدقاء المقربين فقط.

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