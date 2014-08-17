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أصدقاء مازن دياب يقيمون بيت الوفاء له

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أصدقاء مازن دياب يقيمون بيت الوفاء له أصدقاء مازن دياب يقيمون بيت الوفاء له

الأحد 17-08-2014 13:47

أقام أصدقاء الإعلامي اللبناني الراحل نجم راديو صوت الغد الأردن مازن دياب، الذي قُتل في شقته بيد آثمة، بيت الوفاء والعزاء له في خيمة خاصّة بالعاصمة الأردنية عمان، التي أقام فيها لمدة 8 أعوام.

وتقبّل العزاء مروان شقيق دياب الأكبر الذي حضر خصيصاً من بيروت لاستلام جثمان الراحل، والعودة به إلى بلده لبنان لتشييع جنازته في منزل عائلته في بيروت، كما حضرالمنتجان الأردنيان نضال الخزاعلة وحازم العساف، وحشد من أصدقائه الإعلاميين والنجوم حيث ألقى أصدقاؤه الإعلاميين كلمات خاصّة عن إنجازاته وسيرته الإنسانية والإعلامية العطرة.

 

 

 

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