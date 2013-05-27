العثور على جثة طيار إسرائيلي مفقود قرب الحدود الإسرائيلية الأردنية

كتب : أ ش أ الإثنين 27-05-2013 13:25

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم العثور على جثة الطيار الإسرائيلي المفقود بالقرب من الحدود الإسرائيلية الأردنية.

وأوردت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن ضابط بالشرطة الإسرائيلية واثنين من المتطوعين عثروا، اليوم، على جثة الطيار الإسرائيلي أفنير تستشوري، 38 عاما، الذي سقط بطائرته، أمس، بعد إقلاعه بطائرة خاصة.

وكان الجيش الأردني عثر أمس على حطام الطائرة الخاصة داخل الحدود الأردنية وذلك بعد ساعات من سقوطها.

وأعلن أمس الأحد عن أن الطيار أفنير تستشوري في عداد المفقودين بعد أن أقلع من مدرج في وسط إسرائيل بطائرته الخاصة الخفيفة، وذكرت الصحيفة أنه عثر في منزل الطيار على رسالة انتحار بعد سقوط الطائرة، حيث كان بدأ في أخذ دروس طيران بالطائرت الخفيفة قبل 6 أشهر ولم يحصل بعد على رخصة طيران.