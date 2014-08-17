«مراكز الغوص»: السياحة تدعم الاحتكار.. والترخيص بـ 2 مليون في السوق السوداء

قال ممثلو ما يقرب من 200 مركز غوص في مصر، إن وزير السياحة هشام زعزوع، يرفض تنفيذ حكم قضائي يمنحها الحق في العمل، بعد إغلاقها في عهد الوزير الأسبق زهير جرانة.

وقال الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص بالإسكندرية وأحد المضارين من عدم تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم «54535 لسنة 62 قضائية»، إن عدم تنفيذ «زعزوع» للحكم يفتح الباب للاحتكار وخلق سوق سوداء لتداول تراخيص الغوص، معتبرًا أن ذلك يصب في صالح مجموعة معينة تحتكر العمل في شرم الشيخ والغردقة.

وأشار صبري إلي أن الحكم القضائي، الذي يمتنع زعزوع عن تنفيذه يقول في حيثياته أن «وزير السياحة أساء استخدام سلطته وانحرف بها بأن قام علي غير سند من القانون بتصفية مجموعة كبيرة من مراكز الغوص بالمنشآت السياحية، خاصة الغردقة وشرم الشيخ، وإلغاء تراخيصها وتشريد العاملين بها، وكان ذلك بغاية وقصد تحقيق مصالح خاصة لأصحاب شركات مراكز الغوص العاملة في تلك الجهات والمملوكة لأبناء الوزير و أقاربه».

ولفت إلى أن المحكمة قضت بقبول الدعوي شكلا وإيقاف قرار وزير السياحة المطعون عليه، وذكر أن قرار وزارة السياحة رقم «444» لسنة 2011، واستمرار إيقاف إصدار التراخيص من جانب الوزير الحالي، رفع مقابل التنازل عن الرخصة لما يقرب من 2 مليون جنيه.

ولفت صبري إلي اعتراض أصحاب المراكز علي وجود مجموعة من الأسماء في اللجنة التي تقوم بدراسة الموقف، لأن بعضهم ورد اسمه في الحكم القضائي.

ومن جانبه، قال أحمد عطية، رئيس قطاع الغوص والأنشطة البحرية بوزارة السياحة، إن هناك مذكرة تم إعدادها للعرض علي وزير السياحة للنظر في الموضوع واتخاذ قرار في ذلك الشأن خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الوزارة لا تدعم احتكار الغوص، ونفى وجود سوق سوداء للحصول على التراخيص.