الشناوي يختار - التصدي الأجمل في مسيرته

كونه حارس مرمى لا يمنعه من أن تكون له لقطات رائعة تساوي في روعتها أجمل الأهداف التي يحرزها المهاجمون الكبار.

أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك ومستقبل حماية عرين منتخب مصر كشف لـFilGoal.com عن التصدي الأصعب خلال مسيرته.

وقال الشناوي "خلال مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد نظيره المغربي في كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد 2012."

وأضاف "كرة رأسية من داخل منطقة الست ياردات، وفقني الله في التصدي لها برد فعل سريع."

الشناوي اختار أيضا أصعب مهاجم واجهه، وهو مهاجم دولي يلعب في النادي الأهلي يمكنك معرفته بالضغط هنا.