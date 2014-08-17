فان جال للصحفيين: الحديث عن فيدال مع مسؤولي يونايتد فقط

أ ش أ - رفض لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الإدلاء بأى تعليقات حول مدى التقدم الذى أحرزته إدارة النادى على سبيل ضم ارتورو فيدال لاعب خط وسط يوفنتوس، وقال إنه لن يتناول هذا الأمر على الملأ فى الفترة المقبلة.

وكانت التقارير قد ربطت بقوة فى الفترة الأخيرة بين النجم الشيلى الذى يبلغ من العمر 27 عاما والمان يونايتد حيث أشارت أنباء إلى أن مسئولى أولد ترافورد مستعدون لشرائه مقابل مبلغ يصل إلى حوالى 40 مليون يورو حتى على الرغم من أن إدارة يوفى أكدت تمسكها به.

وقال فان جال، فى تصريحات أدلى بها إلى الصحفيين، إنه لن يتحدث علنا عن موضوع شراء فيدال، مؤكدا أنه لن يتناول هذا الأمر إلا مع إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذى لنادى مانشستر فقط.

وأضاف المدرب الهولندى "أننى لن أتحدث بشأن فيدال أو أى أمور أخرى تتعلق بالانتقالات مع الصحفيين بل سأتناولها فقط مع مسئولى النادي."