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عمرو موسى ناعياً مصطفى حسين: ريشته رسمت البسمة والأمل على شفاه أجيال

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عمرو موسى ناعياً مصطفى حسين: ريشته رسمت البسمة والأمل على شفاه أجيال عمرو موسى ناعياً مصطفى حسين: ريشته رسمت البسمة والأمل على شفاه أجيال

عمرو موسى

نعى عمرو موسى، الرئيس السابق لجامعة الدول العربية، رسام الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين، واصفاً ريشته بأنها رسمت البسمة والأمل على شفاه أجيال، وأنه كان مدرسة مستقلة في فن الكاريكاتير السياسي والاجتماعي.

وقال موسى – فى بيان له – «رحم الله مصطفى حسين الذي رسمت ريشته البسمة والأمل على شفاه أجيال، أعزي دار أخبار اليوم وأسرته ومحبيه وكل من تتلمذوا على يديه وتأثروا بفنه».

وأضاف موسى فى بيانه: «كان مصطفى حسين مدرسة مستقلة في فن الكاريكاتير السياسي والإجتماعي الذي ينتقد سلبيات المجتمع والدولة بخفة وطرافة وسلاسة».

وتابع: «أعزي الأستاذ الكبير أحمد رجب في وفاة الفنان مصطفى حسين، كانت تجربتهما كثنائي يجمع بين الريشة والقلم من أنجح التجارب في الصحافة المصرية».

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