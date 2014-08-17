«الميدان» يفوز بـ 3 جوائز «إيمي»

أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، في الولايات المتحدة، مساء السبت، عن فوز الفيلم الوثائقي، «الميدان» بـ 3 جوائز «إيمي» في فئات التصوير السينمائي، والإخراج، والمونتاج.

وحصلت مخرجة الفيلم، المصرية-الأمريكية، جيهان نجيم، على جائزة أفضل إخراج، كما حصلت ومديرو تصوير الفيلم محمد حمدي، وأحمد حسن، وكريسيدا ترو، على جائزة أفضل تصوير سينمائي، أما الجائزة الثالثة فحصل عليها فريق مونتاج الفيلم بيدرو كوس، وكريستوفر دي لا تور، ومحمد المانسترلي.

وفيلم «الميدان» هو فيلم وثائقي مصري-أمريكي يصور ثورة 25 يناير 2011 من جذورها في ميدان التحرير، ويتحدث فيه بعض الثوار الحقيقيين عن تجربتهم في الميدان، وحظي الفيلم بإشادة عالمية من النقاد، وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي في دورتها السادسة والثمانون.

يشار إلى أن الأكاديمية الدولية للعلوم والفنون التلفزيونية، المنظمة لجوائز «إيمي»، تأسست عام 1969، وتعد أكبر منظمة دولية تجمع ممثلي الشركات التلفزيونية الرائدة من كل أنحاء العالم، حيث تضم أعضاء من نحو 70 بلداً وأكثر من 500 شركة عالمية في جميع قطاعات صناعة التليفزيون، والإعلام الرقمي، وتضم صُناع الإعلام والترفيه الذين يجتمعون لتبادل الأفكار ومناقشة القضايا المشتركة وإطلاق استراتيجيات جديدة لتطوير البرامج التلفزيونية العالمية.

وتمنح جوائز «إيمي» للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة وهي المقابل لجائزة الأوسكار ولكن وفي حين أن الأخيرة تقتصر على الإنتاج السينمائي فإن «إيمي» تختص في قطاع الإنتاج التلفزيوني.

ومن المقرر أن تجري مراسم تكريم الفائزين هذا العام في لوس أنجلوس يوم 25 أغسطس الجاري، والتي ستجذب أكثر من 1200 شخصية دولية في مجال البث والترفيه والإعلام.