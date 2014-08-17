مولودي لا يشبه صور المواليد في المجلات

هيأت «سمر» نفسها أثناء فترة الحمل أن ترزق بمولود يشبه صور المواليد الذين تراهم في مجلات الأطفال، وعلى مواقع الإنترنت، ببشرة متوردة وضحكة بريئة ووجه ممتلئ، ولكنها فوجئت بمولودها منتفخ الوجه مغمض العينين، يمتلئ جسمه بالشعر الناعم، ولون بشرته يكاد يكون داكناً.

توجهت «سمر» بسؤالها إلى «سيدتي نت»: هل مولودي يعتبر طبيعياً، وهل سيتغير أم سيبقى هكذا؟ وقد توجهت «سيدتي نت» بدورها لطبيب الأطفال والمواليد الخدج محمد عبد الرازق الذي أشار إلى أن هذه الظواهر تعتبر طبيعية، وأن المولود تلاحظ عليه العلامات التالية عند ولادته، والتي سرعان ما تتغير وتتبدل، ويجب ألا تقلق الأم وتصاب بالإحباط:



• رأس المولود يكون مخروطياً؛ بسبب ضغط الولادة أثناء مروره من قناة الولادة، ثم سرعان ما يعود لشكله الطبيعي بعد الولادة بأيام، فيجب ألا تجزع الأم من شكل الرأس المخروطي.

• العيون المغلقة: وهذا ما يسيء الأم كثيراً؛ فهي ترغب بمعرفة لون عيني طفلها، ولكن عليها ألا تجبره على فتح عينيه، ولون العينين يتحدد بعد الولادة بستة أشهر، ويكون بعد الولادة يميل إلى اللون الأزرق الرمادي.

• الأذنان: تفاجأ بأن أحد جانبي الأذنين يكون مطوياً إلى الداخل ولكنه سرعان ما يعود لوضعه الطبيعي عندما يقوى غضروف الأذن.

• الأنف: تخاف حين ترى أنف مولودها أفطسَ، ولكن شكل الأنف الحقيقي يتشكل عندما يبلغ المولود ثمانية أشهر؛ فلا تقلقي وإن كانت الوراثة تلعب دوراً في ظهور شكل الأنف منذ الولادة.

• الشعر الكثيف أحياناً يصيب الأم بالصدمة؛ لأنه يكون أسود وناعماً وكثيفاً، ويطلق عليه العامة اسم «شعر البطن»، وينمو في الظهر والكتفين ولكنه يتساقط، ويبدأ الشعر الحقيقي الدائم في الظهور مع عمر ستة أشهر، وأحياناً يولد بعض المواليد صلعاً، أو يتساقط شعرهم بعد الولادة بأيام، ولكن عموماً هذا الشعر لا يعتبر دائماً، ولا يحدد طبيعة شعر المولود من حيث اللون والنعومة والتموج.