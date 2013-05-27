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بالصور| أردوغان يفتتح أكبر مركز ترفيهي في مدينة إسطنبول على غرار "ديزني لاند"

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بالصور| أردوغان يفتتح أكبر مركز ترفيهي في مدينة إسطنبول على غرار "ديزني لاند" بالصور| أردوغان يفتتح أكبر مركز ترفيهي في مدينة إسطنبول على غرار "ديزني لاند"

كتب : الأناضول منذ 59 دقيقة

افتتح رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، مركز "فيا لاند"، وهو أكبر مركز ترفيهي على مستوى تركيا، والذي تم إنشائه في مدينة إسطنبول على غرار مدينة الملاهي "ديزني لاند"، التي يوجد منها 25 مدينة على مستوي العالم.

وتمنى أردوغان أن يعود هذا المركز الترفيهي المتكامل من حيث تواجد كافة الألعاب الموجودة بجميع مدن الملاهي في شتى أنحاء العالم، بالخير على تركيا وشعبها.

وفي كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح، ذكر أردوغان أن مشروع المركز تم تنفيذه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المركز سيصبح مصدر فخر واعتزاز لتركيا، وسيضاف إلى قائمة الإنجازات التي دأبت تركيا على تحقيقها في السنوات العشر الأخير.

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