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كوريا الشمالية تهدد بـ«هجمات لا هوادة فيها» لمواجهة التدريبات العسكرية لجارتها الجنوبية

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هددت كوريا الشمالية، الأحد، بشن هجمات «استباقية لا هوادة فيها» على جارتها الجنوبية، قبل إجراء سول وواشنطن تدريبات عسكرية مشتركة هذا الأسبوع، طبقًا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكر التلفزيون المركزي الكوري الشمالي: «نعلن مجددًا أننا سنبدأ أقوى هجمات استباقية لا هوادة فيها من نمط خاص، نظرًا لأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هددا بتعزيز استراتيجياتهما الرادعة من أجل تدريباتهما».

ومن المقرر أن تجري سول وواشنطن تدريباتهما العسكرية السنوية، التي تستمر 4 أيام ويطلق عليها اسم (أولشى فريدوم جارديان) «حارس الحرية أولشى»، اعتبارا من الإثنين، حتى الخميس المقبل.

وتدين كوريا الشمالية منذ زمن طويل التدريبات وتصفها بأنها استعداد لحربضدها.

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