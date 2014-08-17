كعكة التفاح على الطريقة الريفية

المقادير

6 حبات من التفاح

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقة كبيرة من دقيق الذرة

ملعقة صغيرة من القرفة

320 غرام من عجينة "البف بايستري" الجاهزة

بيضة مخفوقة

ملعقتان كبيرتان من مربى المشمش

طريقة التحضير

1 . يُحمّى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، وتوضع فيه ورقة خبز.

2 . تُقطّع كلّ حبة من التفاح،إلى 4أجزاء، مع نزع بذورها وقشورها، ثم تقطّع مجدّداً هذه الأجزاء إلى قطع طولية، توضع في وعاء، ويضاف كلّ من السكر ودقيق الذرة والقرفة إليها، مع الخلط جيداً.

3. تُنزع "البف بايستري" من غلافها، وتُقلّمأطرافها، قبلأن تُفرد على ورق الخبز.ويُقتطع مقدار سنتيمتر من الأطراف الأربعة، ثم تبلّ هذه الأطراف بالماء،بواسطة فرشاة. يكوّم نصف خليط التفاح في الوسط، ليوزّع بعدها نحو الأطراف، على أن يتمّ "قرص" الجزء المقتطع من العجينة قريباً من الأطراف، بغية تكويمها فوق بعضها لتشكّلما يشبه الإطار، مع الحرص على طيّ الطبقة الثانية من "البف بايستري" بشكل جيد.ثم، تُدهن أطراف العجينة بالبيض.

4. يُنزع ورق الخبز الساخن من الفرن،ثم تُنقل "البف بايستري" بحرص فوقها وتُعاد إلى الفرن لتخبز لحوالى 35 دقيقة، أو حتى يصبح لونها ذهبياً ويصبح التفّاح طريا عند لمسه بطرف السكين.

5. يسخن مربى المشمش مع ملعقة كبيرة من الماء المغلي، ويدهن بفرشاة فوق النصف الثاني من التفاح.ويفضّل أن تقدّم هذه الكعكة، ساخنة.

(هذه المقادير تكفي من 6 إلى 8 أشخاص).

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