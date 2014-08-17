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شرائح البرقوق و"الكاسترد"

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شرائح البرقوق و"الكاسترد" شرائح البرقوق و"الكاسترد"

الأحد 17-08-2014 10:15

المقادير

250 غرام من عجينة الحلويات الجاهزة

عبوة (150 ملليلتر) من الكريما المزدوجة "الدوبل كريم"

ملعقتان كبيرتان من دقيق الذرة

بيضتان

ملعقتان كبيرتان من السكر المطحون الناعم (يكون أخشن من سكر البودرة)

بضع قطرات من مستخلص الفانيليا

400  غرام من البرقوق المنزوع بذوره والمقطّعة الى شرائح

صينيّة خبز مسطحة بقياس 3512xسنتيمتراً

 

طريقة التحضير

1تُغطّى الصينية بالعجينة، مع وخز هذه الأخيرة بالشوكة.ثم، تُترك جانباً، لمدة 20 دقيقة على الأقل،حتى ترتاح.

2 يُحمّىالفرن على حرارة 200 درجة مئوية، مع وضع ورق الخبز في داخله ليسخن.ثم،تُغطى الصينيّة بورق الخبز الساخن،لتوضع فوقه،بعدها، حبات الفاصولياءالمعدة من "السيراميك" لمنع العجينة من أن تنفش.ثم، توضع العجينة فوق ورق الخبز في الفرن، وتخبز لمدة تتراوح ما بين 12 و15 دقيقة، ثم تُنزع من الفرن ويُزال ورق الخبز والفاصولياء، وتُعاد الصينية إلى الفرن لمدةتتراوحمابين3 و5 دقائق لتكتسب العجينة اللون الذهبي، وتنضج.

3 تُخفّفحرارة الفرن إلى 160 درجة مئوية.

4 يُخلط كلّ من الكريما ودقيق الذرة والبيض والسكر ومستخلص الفانيليا، لإعداد طبقة "الكاسترد"، ويصب قدر الامكان منها في الصينية فوق العجينة، ثم يضاف البرقوق على الوجه، وتُعاد الى الفرن وتخبز من 25 إلى 30 دقيقة، حتى يستقرّ الحشو. ثم تُخرج الصينيّة وتوضع على الشبك لتبرد، وذلك لمدة 10 دقائق، وتقدّم.

(هذه المقادير تكفي 8 أشخاص).

 

 

 

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