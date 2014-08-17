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كعكات الغجر

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كعكات الغجر كعكات الغجر

الأحد 17-08-2014 10:19

المقادير

170  غرام من الحليب

150  غراممن السكر

سكر ناعم، للتزيين

5  سلطانياتللخبزبقطر 7.5 X 10سنتيمتراً

طريقة التحضير

1  يُحمّى الفرن على حرارة 190 درجة مئوية.

2  يُضربالحليب والسكر في وعاء الخلاط الكهربائي، لحوالي 10 أو 15 دقيقة، وذلك حتى يصبح هذا الخليط كثيفاً وكريمي القوام.ويوزّع هذا الخليط في سلطانيات الخبز، التي توضع في وسط الفرن، لمدة تتراوح ما بين 10دقائق و15 دقيقة.

3  تُخرج هذه السلطانيات من الفرن، وتترك لدقائق عدة حتى تبرد، وتُقدّم بدرجة حرارة الغرفة، بعدنثر السكر الناعم على أسطحها،وتزيينها بالقشدة الجاهزة.

(هذه المقادير تكفي من 4 إلى 5 أشخاص).

 

 

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