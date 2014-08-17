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القضاء الإداري يوقف قرار جامعة الأزهر بفصل 100 طالب من مثيري الشغب

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القضاء الإداري يوقف قرار جامعة الأزهر بفصل 100 طالب من مثيري الشغب القضاء الإداري يوقف قرار جامعة الأزهر بفصل 100 طالب من مثيري الشغب

قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار جامعة الأزهر بفصل مايقرب من مائة طالب فصلاً نهائيًا، وأمرت المحكمة الجامعة بتشكيل لجان خاصة حتى يؤدى الطلاب الامتحانات التي لم يؤدوها.

وكانت جامعة الأزهر قد اتخدت قرار بالفصل 100 طالب مابين فصلاً نهائى وفصل لمدة عام على خلفية اتهامهم بالمشاركة في مظاهرات داخل الجامعة .

وقالت مصادر من هئية الدفاع عن الطلاب أن هذا الحكم يعتبر حكمًا تاريخيًا لأنة يحافظ على مستقبل الطلاب، مضيفًا أن المحكمة قررت النطق بالحكم فى قضايا اخرى لطلاب مفصولين فى 21 اغسطس الجارى

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