دفعة 75 حربية تتبرع لصالح صندوق تحيا مصر لدعم الاقتصاد المصري

قامت مجموعة من ضباط القوات المسلحة من دفعة ٧٥ حربية اليوم بالتبرع لصالح صندوق تحيا مصر لدعم الاقتصاد المصري، تجاوبا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

> واعتبر اللواء عماد الدمرداش – في تصريح له عقب التبرع – أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا لم تشهدها منذ أيام دليسيبس، ولاسيما مشروع قناة السويس الجديدة الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يعد بمثابة السد العالي في المرحلة الحالية والقادمة.

> ووصف اللواء الدمرداش الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه رجل ملئ بالوطنية وبحب مصر، داعيا رجال أعمال مصر الشرفاء إلى استكمال مسيرة المساهمة في صندوق تحيا مصر لأن الرئيس السيسي لن يعمل بمفرده ولابد من تضافر الجهود من جانب الشعب المصري ورجال الأعمال.

> ودعا اللواء الدمرداش جميع الدفعات من خريجي الكلية الحربية أن يحذوا حذو الدفعة ٧٥ في المساهمة بصندوق تحيا مصر.

> وحيا اللواء الدمرداش شهداء الجيش والشرطة ومن المدنيين، مؤكدا نحن نستكمل المسيرة وسنحافظ على البلد وسنضحي بأرواحنا لأن الوطنية فعل وليس كلام.

> ومن جانبه، قال العميد منصف عبد العزيز إن رجال القوات المسلحة قدموا الكثير من التضحيات لمصر والمساهمة في صندوق تحيا مصر جزء بسيط من دين كبير في رقابنا تجاه مصر حتى تظل بلدنا أم الدنيا.

> وبدوره، اعتبر العميد هشام عبد المالك أن المساهمة في صندوق تحيا مصر استثمار مباشر لنا وللأجيال القادمة لأن تحسن مستوى الاقتصاد المصري سيتبعه ارتفاع المستوى الاجتماعي والخدمات للمواطنين، وبالتالي فإن هذه المساهمة ستعود علينا مرة اخرى.

أ ش أ