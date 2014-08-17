ضابط الأمن الوطني لقاضي”مذبحة رفح”: مصرع متهم ومجند وإصابة أخر نتيجة المأمورية

أكد ضابط الأمن الوطنى تامر فتحى سليمان شاهد الإثبات فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أنه كلف بمأمورية لضبط أحد المتهمين فى القضية بمحافظة الشرقية، وأنه بمشاركة قوات الأمن المركزى قاموا بمحاصرة منزل المتهم وحدث تبادل لإطلاق النار بين المتهم والقوات، حيث كان يحمل سلاح آلى وأن المتهم استمر فى إطلاق النيران تجاه القوات لمدة ربع ساعة قبل إطلاق القوات النيران تجاهه.

وأسفر الاشتباك عن مصرع المتهم ووفاة مجند أمن مركزى وإصابة أخرى، وأضاف الشاهد عقب سؤال القاضى له عن الشخص الذى أطلق النيران تجاه المتهم التى أودت بحياته ، فأكد الشاهد أنه من قوات الأمن المركزى ولا يتذكره، ونفى الشاهد حصوله على اى معلومات من المتهم قبل وفاته ، كما نفى قيامه بتفتيش منزل المتهم، وذلك أثناء نظر قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهماً من خلية “الأنصار والمهاجرين”، بالقضية المعروفة إعلامياً بمذبحة رفح الثانية .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشاريين عبد الشافى السيد عثمان وحماده السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم قتل 25 شهيداً من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخر، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.