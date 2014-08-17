الحل الأمثل لأسنان ناصعة البياض

لتحصلي على ابتسامة بيضاء ناصعة كابتسامة المشاهير ولكن دون القيام بالكثير من جلسات التبييض المكلفة عليك باتباع نصائح الدكتور العالمي خوري، والذي يصفها بأنها البديل المنافس لجلسات تنظيف وتبييض الأسنان الشهيرة بجلسات ابتسامة هوليوود، وتتمثل في ما يلي:

قد يعجبك: صابون الغار لجمال بشرتك

1.اغسلي أسنانك مرة صباحاً وأخرى مساءً مع عدم الإفراط في تنظيف الأسنان أكثر من ذلك؛ لأن الإفراط في غسل الأسنان يؤدي إلى إزالة طبقة البلاك التي تحمي الأسنان، ويمكنك بعد تناول وجبة خفيفة شطف فمك بالماء لإزالة رواسب الطعام.

2.عند غسل الأسنان عليك باستعمال الفرشاة على أسنانك بهدوء من الأعلى إلى الأسفل، ولا تقتربي من اللثة حتى لا تسببي لها الالتهاب.

3.لا تشطفي أسنانك بالماء بعد غسلها، بل قومي ببصق المعجون الزائد؛ لأن المعجون يعمل بشكل أفضل عندما تتبقى منه كمية صغيرة على أسنانك.

4.غيري فرشاة أسنانك كل ثلاثة أشهر على الأقل حتى لا تتراكم البكتيريا على الفرشاة وتنتقل لفمك، إضافة إلى أن شعيرات الفرشاة تصبح غير فعالة في تنظيف الفراغات بين الأسنان واللثة بعد هذه المدة.

5.من الأخطاء الأكثر شيوعاً استخدام فرشاة أسنان ذات الرأس الكبير؛ لأن هذه الفرشاة يصعب وصولها إلى جميع المناطق داخل الفم، وعليك باستخدام الفرشاة ذات الشعيرات الصغيرة؛ لأنها الأفضل والأكثر فعالية في تنظيف جميع مناطق الفم وبين الأسنان أيضاً.

6.لا تكثري من شرب القهوة والمشروبات الغازية؛ لأنها تؤثر سلباً على أسنانك، لذا ينصح الدكتور خوري بالتقليل من القهوة والمشروبات الغازية، واستبدالها بمشروبات الفاكهة الطبيعية والماء بكثرة.

7.تناولي الأطعمة التي تنظف أسنانك أثناء تناول الطعام كالتفاح والجزر والكرفس والجبنة، والتي تعتبر من الأطعمة المفيدة جداً لأسنانك؛ لأنها تساعد على الحفاظ على أسنان بيضاء سليمة دائماً، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يقوي الأسنان.

سيعجبك أيضاً:

أقنعة الفراولة لمعالجة الهالات السوداء

أسرار النجمات التركيّات لبشرة مشرقة في رمضان

عادات خاطئة تجنبيها في الصباح