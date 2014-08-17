أبرزي جمال عينيك على الطريقة الهندية

لإبراز سحر وجمال عينيك عليك باتباع بعض الطرق المبتكرة والتقنيات الحديثة في السهرات والمناسبات الخاصة حتى تظهرين بمظهر مميز عن الأيام العادية من جهة، وفريد عن إطلالات الأخريات من جهة أخرى.

ولأن "سيِّدتي نت" يؤمن بأن كل سيدة عربية يجب أن تشعر بأنها فريدة من نوعها، ها هو يقدم بين يديك أفضل النصائح لإبراز العيون على الطريقة الهندية:

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1.يعتبر أول وأهم تكنيك لإبراز سحر العينين على الطريقة الهندية هو مطابقة ظلال العينين مع لون الشعر، لذلك تظهر معظم جميلات بوليوود بماكياج بني أو برونزي ليتناسب مع لون شعرهن.

2.أما عن لون الظلال الثاني فيجب أن يعمل على إبراز سحر العينين، فإذا كان شعرك بني اللون وقمتِ باختيار الظلال البنية أو البرونزية، عليك باختيار اللون الثاني بحيث يبرز العينين كاللون الأخضر مثلاً، وإذا كان شعرك أشقر اللون وقمتِ باستخدام الظلال الذهبية، فيجب أن يبرز اللون الثاني سحر العينين كالأرجواني أو المرجاني مثلاً.

3.إذا كانت عيناك واسعتين يمكنك اختيار تكنيك اللون الواحد ذي الثلاث درجات بدلاً من اختيار لونين للظلال، كل ما عليك فعله هو استخدام الدرجة الداكنة أولاً لملء العيون، والدرجة الثانية في المنتصف لتخفيف اللون، ودرجة فاتحة كلمسة أخيرة لإضافة البريق.

4.إذا كنت من عاشقات الألوان القوية فعليك بطريقة الظلال الداكنة الفحمية التي تشتهر بها نجمات الهند في السهرات، أما إذا كنت تفضلين الماكياج الخفيف فعليك باختيار اللون الخفيف الذي تحبينه مع إضافة لمسة من الألوان الذهبية أو الترابية لإضفاء الإشراق على العينين.

5.قد تقام بعض الحفلات في أوقات الصباح أو الظهيرة، وكذلك قد تكون المناسبة رسمية في وقت العمل، فالحل في هذه الحالة أن تجمعي بين البساطة وإبراز العينين في استخدامك للظلال البسيطة ذات التأثير العميق كالعاجي أو الخوخي.

6.وأخيراً فإن أهم خطوة لإبراز العينين هي استخدام الآي لاينر والرموش الاصطناعية، ولكن إذا كنت غير محترفة في رسم العين باستخدام الآي لاينر فيمكنك استبداله بأقلام الكحل الجافة سهلة الاستخدام، وإذا كنت لا تمتلكين رموشاً اصطناعية يمكنك استبدالها بطبقتين من الماسكارا.

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