بالفيديو ..شاهد.. صحفي بريطاني يخترق حصون «داعش» ويسجل فيديو خطير

ستطاع الصحفي والمخرج الوثائقي « مدين ديرية» من اختراق حصون «داعش» وتسجيل فلم وثائقي عن الحياة اليومية داخل المناطق التي تسيطر عليها.

وعرضت صحيفة « فايس نيوز» الفيلم التسجيلي، الذي وصفته بالنادر، وخطوة غير مسبوقة حيث استطاع من خلاله «مدين» أن يدخل معقل الدولة الإسلامية الرئيسي في الرقة ومناطق مختلفة في العراق وسوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن الفيلم مكون من 5 حلقات، ولكن إلى الآن تم نشر جزأين فقط منه.

وكشف الفيلم عن أسلوب وطريقة إدارة مفاصل الدولة وزار المحاكم والسجون والمؤسسات العامة والمراكز الإدارية والثقافية والأسواق والمساجد والكنائس وخطوط القتال المتقدمة مع القوات النظامية - بحسب الصحيفة.

شبكةعيونالإخبارية

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