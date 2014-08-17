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قيادي إخواني يكشف معلومة تُنشر لأول مرة عن السيسي

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قيادي إخواني يكشف معلومة تُنشر لأول مرة عن السيسي قيادي إخواني يكشف معلومة تُنشر لأول مرة عن السيسي

كشف الدكتور عمرو دراج - القيادي الإخواني - معلومة تٌنشر لأول مرة عن الرئيس عبد الفتاح . وقال دراج أنه قبل فض إعتصام رابعة وصلته معلومات أن هناك جبهتان داخل السلطة , إحداهن ترفض فض الاعتصام بالعنف مثل البرادعي وزياد بهاء الدين وإحداهن تريد فضه بالقوة . وأضاف : حين جلست مع الوفود الخارجية التي كانت تأتينا مثل الوفود الاوروبية والامريكية أبلغوني أن هناك جناحان داخل قيادات الجيش في ذلك الوقت , من ضمنهم جناح للحمائم الذي يرفضون فض الاعتصام بالقوة ويؤيدون الحوار وكان يتزعم تلك الجبهة الرئيس عبد الفتاح السيسي ! وتابع : هذا الامر أثار إستغرابي بشدة .

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