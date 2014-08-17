إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالوادى الجديد

أصيب أربعة أشخاص فى حادث دراجة بخارية بالطريق الواصل بين قرية القلمون ومركز الداخلة بالوادى الجديد.

تلقي اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغاً من قسم شرطة الداخلة يفيد إصابة 4 أشخاص وهم محمد فوزى محمد ، أحمد فوزى محمد ، حسن محمد عبد الجليل ، أحمد محمود قاسم» في حادث تصادم دراجة بخارية بالطريق الواصل بين قرية القلمون ومركز الداخلة وفور وصول البلاغ تحركت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث .

تم تحويل المصابين لمستشفى الداخلة المركزى لتلقى العلاج.. وجار تحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.