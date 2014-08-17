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محافظ المنوفية: تفجير برج الكهرباء خفض القدرة 300 ميجا علي مستوي الجمهورية

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محافظ المنوفية: تفجير برج الكهرباء خفض القدرة 300 ميجا علي مستوي الجمهورية محافظ المنوفية: تفجير برج الكهرباء خفض القدرة 300 ميجا علي مستوي الجمهورية

قال الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية، إن تفجير برج كهرباء الضغط العالى بقرية كفر عشرى بمركز منوف الذى تم فجر الجمعة الماضية أثر على الكهرباء على مستوى الجمهورية بانخفاض 300 ميجاوات على مستوى الجمهورية و10 ميجا على مستوى محافظة المنوفية .

وأضاف فى تصريحات صحفية, أن البرج لا يتبع محافظة المنوفية ولكنه يمر باراضيها فقط وصيانته تتبع لشركة غرب الدلتا وقادم من محطة النوبارية بمحافظة البحيرة ووجوده وسط الاراضى الزراعية وخارج الكتلة السكانية انقذ اهالى القرية من كارثة محققة .

وأشار أنه يتابع مع مديرية الامن نتائج فريق البحث للتوصل إلى الجناة الذين قاموا بتفجير برج الكهرباء , مؤكدا أن تكلفة إقامة برج اخر سيتكلف نحو 50 الف جنيه .

وأكد وحيد عوف فنى فى صيانة خطوط المنوفية أن إنفجار برج كهرباء للضغط العالى بقرية كفر عشرى بمركز منوف سيؤثر على إنقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية وليست المنوفية فقط حيث سيتم توزيع الميجاوات الخاصة بالبرج على المحطات فالبرج كان يغذى محطة منوف ومصدره من محطة النوبارية .

وأضاف أنه تم البدء فى إنشاء برج أخر بدلا من البرج الذى تم تفجيره وسيتغرق ذلك 10 أيام حيث يجرى العمل على قدم وساق لانجازه فى أقل وقت ممكن على ثلاث مراحل تتمثل فى إنشاء قواعد جديدة بدلا من التى تم تفجيرها والمرحلة الثانية رفع البرج الجديد والمرحلة الثالثة ضخ التيار الكهربائى بالبرج بعد الانتهاء من تركيب الموصلات .

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