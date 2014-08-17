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مباحث بنها تعيد طفل خطفه ملثمين من أمام منزله

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مباحث بنها تعيد طفل خطفه ملثمين من أمام منزله مباحث بنها تعيد طفل خطفه ملثمين من أمام منزله

نجح ضباط مباحث بنها في اعادة طفل 3 سنوات بعد أن قام ملثمون بخطفه أثناء لعبه أمام منزله ببنها ثم قاموا بتركه فى أحد الشوارع بمحافظة المنوفية.

تم اخطار اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية بالواقعة ، من مامور مركز بنها يفيد بتلقيه بلاغا من طارق عبد الغنى قنديل السيد 29 سنة أخصائى اجتماعى بقيام شخصين ملثمين يستقلان سيارة ملاكى حمراء اللون بدون لوحات معدنية بخطف نجله إسلام 3 سنوات أثناء قيامه باللهو أمام منزله.

فتم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادث اشرف عليه اللواء عرفة حمزة مدير إدارة البحث الجنائى لضبط الجناة وإعادة الطفل المختطف واتخاذ إجراءات النشر عن المختطف بالمنطقة والقرى المجاورة، ومن خلال السير فى تنفيذ عناصر تلك الخطة فقد ورد اتصال من المدعو عفيفى عفت أبو العزم 65 سنة عمدة قرية كفر سبك التابعة لمركز شرطة الباجور منوفية يفيد العثور على الطفل المختطف بأحد الشوارع بالقرية وتم استعادته وتسليمه لأهليته.

تم اتخاذ إجراءات البحث عن الطفل فى حينه، وجارى تكثيف الجهود نحو تحديد المتهمين مرتكبى الواقعة وضبطهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 46 أحوال مركز بنها تاريخه، ملحقا بالمحضر الأصلى رقم 19533 جنح مركز بنها لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

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