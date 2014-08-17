محمد عساف لجرحى العدوان الصهيونى:«تنحني الهامات لصبركم وتسكت الكلمات أمام صمودكم»

وجه النجم الفلسطينى محمد عساف، نجم برنامج «آراب أيدول 2»، تحية إلى جرحى العدوان الصهيونى الغاشم على قطاع غزة فى مدينة الحسين الطبية، وذلك خلال زيارته لهم داخل المستشفى وهم يخضعون للعلاج، ونشر عساف صوراً له أثناء زيارته للجرحى.

وكتب النجم الفلسطينى تغريدة عبر حساباته بموقعى «فيس بوك وتويتر»عبر بها عن تحيته لهم حيث قال: «تنحني الهامات لصبركم وتسكت الكلمات أمام صمودكم , جرحى العدوان الصهيوني في مدينة الحسين الطبية خاصة و في كل مكان عامة , منكم نتعلّم العزّة , نسأل الله لكم الشفاء العاجل».