محافظ اسيوط يوجه بسرعة استكمال صرف المقررات التموينية لشهرى يوليو وأغسطس

وجه اللواء ابراهيم حماد، محافظ اسيوط مديرية التموين بالمحافظة، إلى ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة استكمال صرف المقررات التموينية عن شهرى يوليو واغسطس للمواطنين والقضاء على الطوابير والزحام على المحال التى تقوم بصرف هذه المقررات والسلع التى يتم توزيعها مع منظومة التموين الجديدة والبالغ عددها 33 سلعة تموينية.

وقال صالح عبد الله وكيل وزارة التموين، إن محافظة اسيوط لا تختلف عن باقى محافظات الجمهورية فى نقص المواد والسلع التموينية والتى زادت من خلال المنظومة الجديدة عما كان يتم صرفه للمواطن سابقا الا ان اسيوط افضل حالا من محافظات عدة تعانى نقصا حادا فى هذه المقررات التموينية.

واشار إلى أن عدد المحال التموينية التى تصرف التموين للمواطنين على مستوى المحافظة يبلغ 1246 محل وجميعها تتسلم المقررات المخصصة لها يوميا وتقوم بصرفها كاملة ومديرية التموين تتلقى اى شكاوى من المواطنين فى هذا المجال.