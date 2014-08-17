محلب يوجه بتطوير ميناء الصيد بالطور

تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمدينة الطور بجنوب سيناء صباح اليوم ميناء الصيد. بالمدينة لبحث كيفية تطويره ورفع كفاءته حيث يبلغ طول الرصيف الحالى ٧٠ مترا ومطلوب مضاعفته ويبلغ عمق الغاطس به أربعة أمتار مطلوب مضاعفته أيضا وذلك بتكلفة إجمالية ٤٥مليون جنيه ٠

> وقد وجه المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بإجراء دراسة لتطوير ميناء الصيد بطور سيناء بشكل كامل والانتهاء من هذه الدراسة خلال أسبوعين بحيث تشمل توسيع الميناء وإضافة خدمات جديدة له وإقامة مصانع تجفيف الأسماك على أن تتولى هيئة الموانئ هذا التخطيط وفق دراسة متكاملة تتضمن توقيع بروتوكول مع وزارة الصناعة.

> وأوضح خلال تفقده الميناء ن هذه الزيارة تأتى بهدف تنمية الثروة السمكية التى أهملت خلال القترة الماضية وأنه تم البدء فى إعادتها لسابق عهدها من خلال زيارة بحيرة المنزلة للسيطرة على التلوث والوضع الأمنى بها واستكمال ذلك الأمر فى البحيرات لأخرى.

> وأشار إلى أن الدولة تتجه فى هذا الأمر إلى الاستزراع البحرى للأسماك وأنه تم البدء فى مشروع ضخم لاستزراع السمك فى إطار مشروع قناة السويس الجديدة ، مشددا على أن الوضع بالنسبة لإنتاج الأسماك فى مصر سيتغير فى خلال عام وذلك فى إطار خطك شاملة لتخفيف وتصنيع الأسماك.

> وعن جولته بجنوب سيناء ، أوضح رئيس الوزراء أنها تأتى بغرض متابعة المشروعات ومعوقات التنمية على ارض الواقع ودراسة المشكلات والعمل على حلها وإيجاد تواصل دائم لأهالي ما فى كل مكان .

> وردا على سؤال حول الأمن والإرهاب والفتنة بين المسلمين والمسيحين أكد رئيس الوزراء أن الحديث عن مثل هذه الفتنة قد انتهى فى مصر ومن المجتمع المصرى الذى توحد فى كيان واحد.

> وأشار إلى أن الدولة ستعمل على إعداد تشريعات جديدة لتغليظ عقوبة الإعتداء على المنشآت والمرافق، ومواجهة الإرهاب معربا عن أمله فى معاونة المجتمع للدولة فى هذا الأمر خاصة فى ظل التعاون الوثيق بين القوات المسلحة والشرطة لمواجهة خسة الإرهاب ، مؤكدا أن حركة الأمن محسوسة وهناك تقدم كبير فى الوضع الأمنى٠

> وعندما تقدم أحد الشباب لرئيس الوزراء طالبا منه توظيفه قال له رئيس الوزراء أن أول تكليف له من الرئيس عبد الفتاح السيسى كان القضاء على الوساطة والمحسوبية وأنه إذا كان له حق سيأخذه وإن لم يكن له لن يحصل عليه