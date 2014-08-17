بالفيديو - مرتضى منصور: الإخوان وراء محاولة اغتيالي

اتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بالوقوف وراء محاولة اغتياله التي جرت فجر الأحد، وأسفرت عن إصابة عاملين في النادي.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد كشف عن قيام مجهولين بإطلاق النار على والده رئيس النادي الأبيض، أمام بوابة النادي فجر الأحد.

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ولكن نجا مرتضى من محاولة اغتياله، وتعرض عاملين في النادي للإصابة.

وروى مرتضى منصور تفاصيل الحادث، وقال: "نفس المجموعة من الإخوان المسلمين هم من وراء محاولة اغتيالي، فهؤلاء ليسوا جماهير الزمالك، فلا توجد جماهير تطلق النار على رئيس ناديها".

وأوضح "أطلقت هذه المجموعة النيران وأنا استقل سيارتي، ولولا أن أحد العاملين قال لي انبطح سريعا لكانت الرصاصة سكنت رأسي".

وواصل متابعا "كاميرات المراقبة صورت كل شيء، وسيتم القبض على هؤلاء سريعا".

وقام مرتضى منصور على الفور بالتوجه إلى قسم العجوزة لتحرير محضر بالواقعة.

وأضاف رئيس الزمالك "أقول للمجرمين الذين خططوا لاغتيالي ومنهم ابن محمد مرسي الرئيس السابق، أنا أشرف منكم ولست جبانا، فإيماني بالله كبير ولم تهتز شعرة في رأسي".

وكشف مرتضى عن أنه تلقى تهديدات بالقتل في وقت سابق وكذلك ابنه أحمد عضو مجلس إدارة الزمالك، ولكن وزارة الداخلية لم تتحرك لتأمينهما.

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