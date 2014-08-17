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بركات لجاريدو: ملعب نكانا جنة

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بركات لجاريدو: ملعب نكانا جنة بركات لجاريدو: ملعب نكانا جنة

سخر محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب المعتزل من انتقادات خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الأهلي لملعب فريق نكانا الزامبي.

ورد بركات على جاريدو عبر برنامجه الإذاعي، قائلا: "ملعب نكانا جنة بالنسبة لملاعب عديدة خضنا عليها العديد من المباريات في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف الزئبقي "التمس العذر لجاريدو، فهو ما زال يتعرف على أجواء القارة الأفريقية، وأعتقد أنه سيواجه ملاعب أسوأ بكثير من ملعب نكانا".

وكان المدرب الإسباني وصف ملعب الفريق الزامبي، بأنه الأسوأ طوال مشواره، وكان عاملاً مؤثرًا في تفوق نكانا الزامبي، وفوزه بنتيجة 1-0.

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