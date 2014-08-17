أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

المخابرات الروسية أفشلت محاولة لضرب طائرة السيسي

Google+ Print
المخابرات الروسية أفشلت محاولة لضرب طائرة السيسي المخابرات الروسية أفشلت محاولة لضرب طائرة السيسي

قال تحالف "جبهة دعم الرئيس" و"تيار الاستقلال"، برئاسة المستشار أحمد الفضالي، إنه أرسل اليوم برقية شكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دور المخابرات الروسية في إفشال ما قالت إنه مخطط لضرب طائرة الرئيس عبدالفتاح فوق الأجواء الأوكرانية خلال زيارته إلى روسيا في الأسبوع الماضي. وأضاف عبد النبي عبدالستار المتحدث الإعلامي للجبهة، أن "المخابرات الروسية لعبت دورًا تاريخيًا في الحفاظ على حياة زعيم السيسي رمز الاستقلال الوطني"، وأوضح أن "التحالف أرسل برقية الشكر والعرفان للرئيس بوتين عبر السفارة الروسية بالقاهرة". وأشار عبدالستار إلى "إصرار الرئيس بوتين على إرسال سرب طائرات حربية لمرافقة السيسي حتى عودته سالمًا لمصر يجسد بوضوح مدى الحب الذي يكنه الرئيس الروسي لمصر ورئيسها". وكان السيسي قام بزيارة إلى روسيا في الأسبوع الماضي استغرقت يومين، هي الثانية في غضون 6أشهر، بعد زيارة في فبراير الماضي، وقتما كان وزيرًا الدفاع آنذاك، برفقة نبيل فهمي وزير الخارجية آنذاك، جاءت ردًا على زيارة سيرجي شويجو، وزير دفاع روسيا، وسيرجي لافروف، وزير الخارجية، إلى القاهرة في 14 نوفمبر الماضي، والتقيا فيها عددًا من المسؤولين المصريين. وهي الزيارة التي اعتبرها مراقبون تقاربًا مصريًا روسيًا، فيما تحدثت تقارير صحفية روسية عن صفقة سلاح وشيكة بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن