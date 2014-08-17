المخابرات الروسية أفشلت محاولة لضرب طائرة السيسي

قال تحالف "جبهة دعم الرئيس" و"تيار الاستقلال"، برئاسة المستشار أحمد الفضالي، إنه أرسل اليوم برقية شكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دور المخابرات الروسية في إفشال ما قالت إنه مخطط لضرب طائرة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوق الأجواء الأوكرانية خلال زيارته إلى روسيا في الأسبوع الماضي. وأضاف عبد النبي عبدالستار المتحدث الإعلامي للجبهة، أن "المخابرات الروسية لعبت دورًا تاريخيًا في الحفاظ على حياة زعيم مصر السيسي رمز الاستقلال الوطني"، وأوضح أن "التحالف أرسل برقية الشكر والعرفان للرئيس بوتين عبر السفارة الروسية بالقاهرة". وأشار عبدالستار إلى "إصرار الرئيس بوتين على إرسال سرب طائرات حربية لمرافقة السيسي حتى عودته سالمًا لمصر يجسد بوضوح مدى الحب الذي يكنه الرئيس الروسي لمصر ورئيسها". وكان السيسي قام بزيارة إلى روسيا في الأسبوع الماضي استغرقت يومين، هي الثانية في غضون 6أشهر، بعد زيارة في فبراير الماضي، وقتما كان وزيرًا الدفاع آنذاك، برفقة نبيل فهمي وزير الخارجية آنذاك، جاءت ردًا على زيارة سيرجي شويجو، وزير دفاع روسيا، وسيرجي لافروف، وزير الخارجية، إلى القاهرة في 14 نوفمبر الماضي، والتقيا فيها عددًا من المسؤولين المصريين. وهي الزيارة التي اعتبرها مراقبون تقاربًا مصريًا روسيًا، فيما تحدثت تقارير صحفية روسية عن صفقة سلاح وشيكة بين البلدين.

شبكةعيونالإخبارية

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