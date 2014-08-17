5 أسباب وراء انقطاع الكهرباء في مصر

حدد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خمسة أسباب لانقطاع الكهرباء، وقال في كلمة له ظهر أمس عقب افتتاحه مستشفي دار السلام: لدينا 54 محطة توليد كهرباء 21 منها يعمل منذ أكثر من 10 سنوات، خلال الفترة الاخيرة تعرضت 300 محطة ومحول من الجهد الفائق والمتوسط لعمليات تخريبية تستهدف شل مصر.

وأضاف: لقد توصلنا إلي عدة أسباب، أولها وجود عصابة هدفها تخريب المحطات، أفقدت قدرة التوليد «10 إلي 15٪»، من الكهرباء أما السبب الثاني فهو التوقف عن اكتشاف الغاز بسبب المديونية العالية لمصر وعدم السداد، والسبب الثالث تحويل المحطات من الغاز إلي الوقود السائل «المازوت والسولار» ونتج عن ذلك تقليل الكفاءة، والسبب الرابع تباطؤ عمليات الصيانة للمحطات، وارتفاع درجة الحرارة إلي أكثر من 40 درجة تقلل الكفاءة، والسبب الخامس والأخير هو عدم التزام عدد من شركات الكهرباء بالصيانة وسوف تحاسب فوراً.

وأوضح رئيس الوزراء أن الروتين كان وراء تأخر العمل في مستشفي هرمل «السلام العام» 16 عاماً.

وقال المهندس محلب خلال لقائه المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الجديد إنه سيجري إصدار تشريعات لحماية الوطن من المخاطر الداهمة، مؤكداً أن مصر تخوض حرباً ضروس في الوقت الراهن، بينما كان العدو في حرب 1973 من الخارج فإن عدو اليوم من الداخل، ويريد تعكير صفو المصريين والتنكيد عليهم.

وأضاف «محلب» أن الله عز وجل أكبر من كل هؤلاء، وأن مصر بجيشها وقضاتها ورجالاها محمية بإذن الله، مشيراً إلي أن السلطات القضائية الثلاث هدفها واحد وهو بناء مصر قوية، ومواجهة التحديات.

من جانبه، أكد المستشار جمال ندا أنه بتكاتف الجميع سنحمي الوطن، وأنه مع جهد الحكومة وعزيمة المواطن سيتم تفويت الفرصة علي أي أحد يريد الإضرار بهذا الوطن.

وقام «محلب» بجولة داخل أروقة مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية، حيث أشاد بأعمال التطوير والترميم التي تم إجراؤها بالقصر.

شبكةعيونالإخبارية

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