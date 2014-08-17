الهلال الأحمر الليبي: إجلاء 3 مصريين عالقين بطريق مطار طرابلس الدولي

قام الهلال الأحمر الليبي بإجلاء 3 مصريين عالقين بطريق مطار طرابلس الدولي والذي يشهد قصفا واشتباكات بين المتناحرين جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

> وقال مسؤول المكتب الإعلامي بالهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس مالك محمد مرسيط، في تصريح لـ«بوابة الوسط» اليوم، إن غرفة الطوارئ ورد لها بلاغ عن وجود ثلاثة مصريين عالقين بإحدى المزارع بطريق مطار طرابلس الدولي، والذي يشهد عمليات عسكرية واسعة ومعارك ضارية، مما أدى إلى احتجازهم.

> ونوه مرسيط بأن الهلال الأحمر الليبي قام بإجراء اتصالات لتوفير مرور آمن لفريق الطوارئ حتى يتمكن من الدخول إلى المنطقة، لنقل ال 3 مصريين من مناطق النزاع المُسلح إلى أحد مراكز الإيواء بالهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس والتي نجحت بالفعل في إجلائهم .

> يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد توتراً أمنياً، وعمليات عسكرية واسعة ، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة بمؤسسات الدولة والأملاك الخاصة.

> أ ش أ