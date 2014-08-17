وزير الدفاع : تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

أكد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها ، وأن القوات المسلحة تعمل بأقصي درجات اليقظة والإستعداد القتالي لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وقواتها المسلحة.

وأشاد القائد العام -خلال لقاؤه بعدد من قادة وضباط حرس الحدود – بالدور البطولى لرجال حرس الحدود الذين يواصلون الليل بالنهار ويؤدون مهامهم على كافة الإتجاهات ، ويثبتون كل يوم أنهم على قدر المسئولية التى يحملون أمانتها برغم كل المصاعب والتحديات ، مقدماً التحية لشهداء القوات المسلحة من رجال حرس الحدود الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم خلال المواجهات المستمرة مع قوى التطرف والإرهاب ، مؤكداً أن قوات حرس الحدود أحد دروع القوات المسلحة الحامية لأمن مصر القومى .

وأدار وزير الدفاع حواراً مع عدد من القادة والضباط استعرض خلاله ما تمر به المنطقة من أحداث ومتغيرات وإنعكاساتها علي الأمن القومى والتى تفرض المزيد من التحديات على القوات المسلحة بكافة أفرعها ووحداتها ، وما يتطلبه ذلك من يقظة وجاهزية دائمة وإبتكار المزيد من الأساليب والأفكار الجديدة للتصدى للعناصر الإرهابية والمهربين والمتاجرين بأقوات المواطنين براً وبحراً .

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وحدات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والنظم القتالية والإهتمام بالفرد المقاتل إداريا ومعيشياً ومعنوياً خاصة فى المناطق النائية ، وتوفير كافة الإمكانات لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية ومنع أعمال التسلل والتهريب للأسلحة والمواد المخدرة التى تهدد أمن المجتمع وتدمر شبابه .

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من قادة وضباط وصف وجنود حرس الحدود تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها ، ونجاحهم في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.