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نافى بيلاى "قلقة" من تصاعد العنف فى العراق فى الأسابيع الأخيرة

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نافى بيلاى "قلقة" من تصاعد العنف فى العراق فى الأسابيع الأخيرة نافى بيلاى "قلقة" من تصاعد العنف فى العراق فى الأسابيع الأخيرة

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاى، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف فى العراق فى الأسابيع الأخيرة.

وقالت بيلاى- فى كلمتها أمام افتتاح الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- "إن شهر أبريل الماضى وحده شهد مقتل أكثر من 600 مدنى فى العراق، ليكون بذلك أكثر الشهور دموية منذ العام 2008، مشيرة إلى أن قلقها الخاص بشأن العنف والعمليات العسكرية ذات الاتصال مع المظاهرات التى شهدتها مدينة الحويجة العراقية فى 23 أبريل الماضى، وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا.

وطالبت بيلاى قوات الأمن العراقية بضبط النفس فى حفاظها على القانون والنظام العام، كما حثت المتظاهرين على الحفاظ على الطابع السلمى لاحتجاجاتهم، معربة عن قلقها أيضا إزاء العديد من عمليات الإعدام التى تجرى فى العراق، وبما جعل وضعه بين الدول ذات السجل الأسوأ فى هذا الصدد، مؤكدة أن شعب العراق، وبعد كل المعاناة يستحق أن يعيش فى دولة خالية من العنف.

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مصر 365