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نافاس عن كاسياس: ليس لدي مشاعر سيئة تجاه أحد

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نافاس عن كاسياس: ليس لدي مشاعر سيئة تجاه أحد نافاس عن كاسياس: ليس لدي مشاعر سيئة تجاه أحد

مدريد، (إفي): أكد الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني الجديد عدم وجود "ما يدعو" للشعور بالسوء تجاه قائد الفريق الملكي وحارس عرينه، إيكر كاسياس في خضم معركة حجز مقعد في التشكيلة الأساسية للريال.

وقال نافاس، في تصريحات صحفية عقب الخسارة بهدفين لواحد أمام فيورنتينا الإيطالي وديا في مباراته الأولى مع الريال، "للأسف لم نتمكن من تحقيق الفوز، ولكنني أشعر بأنني في حالة جيدة والمشاعر جيدة".

وأشار إلى أن اللقاء الأول الذي يخوضه مع فريقه الجديد "هام للغاية. لابد من مواصلة العمل ورفع المستوى كل يوم".

واستبعد أن تكون علاقته بكاسياس سيئة، موضحا "أنا مطمئن للغاية، ليس هناك ما يدفعني للشعور بالسوء تجاه أحد".

وتابع "جئت لأعمل بتواضع وبذل المجهود كل يوم، هذا ما فعلته طوال حياتي. أنا تحت تصرف الجهاز الفني ولن أتراخى وسأعمل كل يوم".

وفي النهاية، أبرز أن تركيز الفريق منصب على مباراة ذهاب كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد، والمقررة الثلاثاء، في محاولة لحصد ثاني ألقاب الفريق هذا الموسم بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي.

وقال "الآن لابد من التفكير في المباراة المقبلة. نود الفوز ولدينا عقلية الفوز. الفريق يشعر بحافز كبير ونعرف أنه لقب هام وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه".

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