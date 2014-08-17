أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إصابة 5 أشخاص في أحداث عنف قبل مباراة كرة قدم بالأرجنتين

Google+ Print
إصابة 5 أشخاص في أحداث عنف قبل مباراة كرة قدم بالأرجنتين إصابة 5 أشخاص في أحداث عنف قبل مباراة كرة قدم بالأرجنتين

بوينوس آيرس، (إفي): تسببت اشتباكات بين اثنتين من روابط مشجعي فريق نويبا شيكاغو الأرجنتيني بدوري الدرجة الثانية في إصابة خمسة أشخاص بأعيرة نارية قبل بدء مباراة للفريق على أرضه أمام جواراني أنطونيو فرانكو فاز بها بثلاثة أهداف لواحد.

ويتواجد أحد المصابين في حالة خطيرة استدعت دخوله وحدة العناية المركزة.

وبدأت الاشتباكات بين رابطتي "لوس أنتيناس" و"لوس بيراليس" على بعد 600 متر من ملعب ريبوبليكا دي ماتاديروس في بوينوس آيرس خارج المنطقة التي تقع تحت حماية الشرطة.

وفي تاريخ النزاع على السيطرة على مشجعي نويبا شيكاجو، لقي شاب يبلغ من العمر 27 عاما حتفه في 18 يناير 2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع