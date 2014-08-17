إصابة 5 أشخاص في أحداث عنف قبل مباراة كرة قدم بالأرجنتين

بوينوس آيرس، (إفي): تسببت اشتباكات بين اثنتين من روابط مشجعي فريق نويبا شيكاغو الأرجنتيني بدوري الدرجة الثانية في إصابة خمسة أشخاص بأعيرة نارية قبل بدء مباراة للفريق على أرضه أمام جواراني أنطونيو فرانكو فاز بها بثلاثة أهداف لواحد.

ويتواجد أحد المصابين في حالة خطيرة استدعت دخوله وحدة العناية المركزة.

وبدأت الاشتباكات بين رابطتي "لوس أنتيناس" و"لوس بيراليس" على بعد 600 متر من ملعب ريبوبليكا دي ماتاديروس في بوينوس آيرس خارج المنطقة التي تقع تحت حماية الشرطة.

وفي تاريخ النزاع على السيطرة على مشجعي نويبا شيكاجو، لقي شاب يبلغ من العمر 27 عاما حتفه في 18 يناير 2012.