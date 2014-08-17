ضبط 2.5 طن دقيق مهرب و6 مخابز بدون ترخيص بالفيوم

شنت مديريه التموين والتجاره الداخليه بالفيوم حمله تموينيه مفاجئه بإشراف محمد إبراهيم خليفه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليه بالفيوم وبرئاسه المهندس مصطفي القيسي مساعد وكيل الوزاره والمهندس عبد الباسط عبد النعيم رئيس الرقابه بالمديريه والمفتشين أحمد جمعه و محمد أحمد وأحمد محمود السيد وأنور عبد العزيز ومحمد أحمد حسين وعبد الرحمن وأحمد ممدوح بالاشتراك مع مباحث تموين الفيوم . بمداهمه بعض المخابز السياحيه الغير مرخصه بالفيوم.

تم ضبط مخبز سياحى يعمل بدون ترخيص بناحيه ميدان الحادقه بندر الفيوم وضبط كميات كبيره من الدقيق البلدى المدعم و تم تحرير محضر رقم 25962 جنح بندر الفيوم وأحيل للنيابة للتحقيق

> كما تم ضبط مخبز سياحى ببندر الفيوم و يعمل بدون ترخيص وتحرر محضر وتم التحقيق بمعرفه النيابه العامه , وتم ضبط مخبز سياحى بناحيه البحارى ببندر الفيوم وبه كميات كبيره من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والخاص بالمخابز البلديه وتم التحفظ على الكميه وتحرر محضر بالواقعة.

وتم ضبط مخبز سياحى بناحيه الصوفي ببندر الفيوم وبه كميات كبيره من الدقيق البلدى المدعم والخاص بالمخابز البلديه بكميه قدرها نصف طن وتم التحفظ على الكميه وتحرر محضر بالواقعة .و تم ضبط مخبز سياحى بدون ترخيص بناحيه سنورس بجوار مسجد مبارك وتشغيله بدون ترخيص وتحرر محضر برقم 18617 لسنة 2014وتم التحقيق بمعرفه النيابه العامه . وتم ضبط مخبز سياحى بدون ترخيص بناحيه سنورس امام شركه الكهرباء وتحرر محضر رقم 18616 لسنة 2014وتم التحقيق بمعرفه.

كما تم ضبط طن ونص جوال دقيق استخراج %82 بسياره بمنطقه منشيه فتيح بالدائرى مركز الفيوم وتم تحرير محضر برقم 22887 جنح مركز الفيوم واخطرت النيابه التى تولت التحقيق. وتهيب مديريه تموين الفيوم بالمواطنين بالبلاغ عن أى مخالفة تموينيه حتى نطارد المتلاعبين ويصل الدعم إلى مستحقيه.