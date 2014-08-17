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مصرع وإصابة 20 شخصا في تجدد للصراعات القبلية بشرق دارفور

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مصرع وإصابة 20 شخصا في تجدد للصراعات القبلية بشرق دارفور مصرع وإصابة 20 شخصا في تجدد للصراعات القبلية بشرق دارفور

ارشيفية

لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 أخرون في حصيلة أولية، إثر تجدد القتال بين قبيلتي “الرزيقات والمعاليا” كبرى قبائل ولاية شرق دارفور-غرب السودان.

وأفادت صحيفة “سودان تربيون” الصادرة اليوم الأحد بالخرطوم نقلا عن شهود عيان إن المعارك بين القبيلتين استمرت طوال يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن الاشتباكات بين القبيلتين وقعت بمنطقة (أبو راكوبة) التي تقطنها غالبية “المعاليا” بعد سرقة مواشي، وفزع الأهالي لاسترجاع المسروقات من الجناة مما أوقع قتلى وجرحى من الطرفين بعد كمين نصبه “الرزيقات”.

ويعتبر النزاع القبلي بين الرزيقات والمعاليا من أطول الحروب القبلية في دارفور وتتجدد الصراعات بين القبيلتين لارتباط النزاع بملكية الأرض، وأبرمت القبيلتين أكثر من اتفاق صلح إلا أنه لم يفلح في إيقاف القتال بين أبناء العمومة وكلتاهما من القبائل العربية.

أ ش أ

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