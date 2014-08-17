أمريكا تشن غارات جوية قرب أربيل وسد الموصل في العراق

صرحت القيادة الأمريكية الوسطى إن الولايات المتحدة شنت غارات جوية ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق قرب مدينة أربيل عاصمة كردستان وسد الموصل بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وسقط سد الموصل وهو أكبر سد في العراق في يد مقاتلي الدولة الإسلامية في وقت سابق من الشهر الجاري. ويمكن أن تعطي السيطرة على هذا السد هؤلاء المقاتلين القدرة على إغراق المدن وقطع إمدادات المياه والكهرباء الحيوية.

وبعد استيلاء الدولة الإسلامية على مدينة الموصل بشمال العراق في يونيو أثار تقدمها السريع إلى حدود كردستان العراقية قلق بغداد وأدت في الأسبوع الماضي إلى شن الولايات المتحدة أول هجمات جوية على العراق منذ إنسحاب القوات الأمريكية في 2011 .

وقالت القيادة الوسطى في بيان إن”الغارات الجوية التسع التي شنت حتى الآن دمرت أو ألحقت أضرارا بأربع حاملات أفراد مدرعة وسبع مركبات مدرعة ومركبتي همفي ومركبة مدرعة.”

وقالت إن طائرات مقاتلة وطائرات بلا طيار شاركت في الهجمات وأضافت أن “كل الطائرات غادرت المناطق التي قصفت بسلام.”

وقالت القيادة الوسطى إن كل الهجمات استهدفت دعم الجهود الانسانية في العراق وحماية الأفراد والمنشات الامريكية هناك.