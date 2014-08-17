أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ثروة سيدات أعمال الخليج تبلغ 300 مليار دولار

Google+ Print
ثروة سيدات أعمال الخليج تبلغ 300 مليار دولار ثروة سيدات أعمال الخليج تبلغ 300 مليار دولار

أرشيفية

قدَر تقرير صدر عن البنك البريطاني “غيتهاوس”، حجم الأموال النسائية في الخليج بنحو 1.125 تريليون ريال “300 مليار دولار”، لافتا إلى أن حصة السعوديات من مجمل القطاع النسائي الخليجي تلامس 375 مليار ريال “100 مليار دولار”.

وحسب التقرير فإن هذه الأموال تتخذ أوضاعا مختلفة، فهي إمَا مودعة في شركات عائلية، أو مجمدة في العقارات، أو حسابات بنكية.

ويأتي ذلك في حين تكشف تقديرات مجلس الغرف ، عن أن ثروات سيدات الأعمال في نمو متصاعد يقدر بنسبة 20 في المائة؛ وأن من المتوقع أن يلامس حجمها حدود 100 مليار دولار، في ظل النشاط المكثف لهن خلال الفترة الأخيرة.

أما تقديرات البنك الدولي فتشير إلى أن إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية يبلغ نحو 60 مليار ريال “16 مليار دولار”، وأن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في السعودية يتجاوز 45 مليار ريال “12 مليار دولار” في البنوك السعودية.

من ناحية ثانية، وبينما يقترب موعد غلق باب الترشيح لجائزة مجلس الغرف السعودية للسيدات في 10 سبتمبر المقبل، أوضحت خلود التميمي، مديرة إدارة القطاع النسائي المكلف في مجلس الغرف السعودية، «وضعنا شروطا صارمة لاختيار الأجدر فقط». وكشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أن لجنة التحكيم لا تتضمن الغرف التجارية الموجودة في السعودية، قائلة، إن «ذلك كي تكون الجائزة محايدة؛ حيث ارتأينا أن يكون أعضاء لجنة التحكيم من خارج الغرف»، مشيرة إلى أن “اللجنة ستعمل للاطلاع على الاستمارات الإلكترونية، ومن ثم تجري عملية الفرز واختيار الفائزات، لحين إعلان النتيجة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما