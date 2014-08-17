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ياباني يسعى لإنجاب ألف طفل عبر تأجير الأرحام

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ياباني يسعى لإنجاب ألف طفل عبر تأجير الأرحام ياباني يسعى لإنجاب ألف طفل عبر تأجير الأرحام

أرشيفية

ذكرت مصادر إعلامية وأمنية، في اليابان وتايلاند، أن رجلاً يابانياً يسعى لإنجاب ألف طفل عبر عملية تأجير الأرحام المنتشرة في تايلندا، وما تزال الشرطة تبحث عن الرجل الذي فرّ من البلاد بعد العثور على تسعة أطفال له بمجمع سكني.

ذكرت صحيفة “جابان تايمز”، أن رجلاً يابانياً يشتبه أنه والد لخمسة عشر طفلاً على الأقل أنجبهم من خلال عمليات تأجير الأرحام في تايلندا يسعى لإنجاب ألف طفل، وقال الرجل البالغ من العمر 24 عاماً، أنه يريد إنجاب ما يتراوح من مائة إلى ألف طفل، طبقاً للمؤسس المساعد لإحدى المنظمات التي تقدم خدمات تأجير الأرحام في تايلندا ودول أخرى.

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