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إحباط محاولة تفجير رتل عسكري بـ 35 أسطوانة متفجرات

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إحباط محاولة تفجير رتل عسكري بـ 35 أسطوانة متفجرات إحباط محاولة تفجير رتل عسكري بـ 35 أسطوانة متفجرات

قال مصدر أمني بمحافظة شمال سيناء، اليوم، إن قوات الجيش تمكنت من إحباط عملية إرهابية ضخمة كانت ستستهدف رتلًا عسكريًا كامل على بعد 200 متر من منطقة باب سيدوت على الطريق الدولي "رفح - العريش".

وجاء ذلك عدما تشككت القوات أثناء عودتها من حملة أمنية على بؤر الإرهاب جنوب الشيخ زويد في سيارة ربع نقل (حمراء) مركونة على جانب الطريق، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى السيارة لفحصها بعد إصدار الأمر للرتل العسكري بالتوقف لحين الاتهاء من فحص السيارة.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث للإعلام، أنه بفحص السيارة تبين أنها مفخخة بـ 2 طن من المتفجرات، وعثر على 35 أسطونة غاز فيها مادة الـ"تي إن تي" شديدة الانفجار، وجميع الأسطوانات مربوطة بعضها ببعض بشبكة أسلاك كهربائية موصلة بدائرة كهربائية و(تايمر) بهدف التفجير عن بعد من خلال شريحة هاتف. وعلى الفور تم التعامل مع السيارة وسحبها لمنطقة صحراوية برفح وتفجيرها.

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